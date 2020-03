Eurovision in Concert zoekt naar andere opties

Zondag kondigde het kabinet aan dat de maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dammen worden verlengd tot 6 april. Alle concertzalen en theaters moeten daarom een week langer de deuren dichthouden. Eurovision in Concert stond gepland voor 4 april in de AFAS Live in Amsterdam. Hiervoor zou een groot deel van het deelnemersveld van het Eurovisiesongfestival al naar Nederland komen.

„Erg jammer, maar kan niet anders”, reageert Cornald Maas, die het concert zou presenteren met Edsilia Rombley. „Vooral ook erg voor ’t team dat dit elk jaar (in vrije tijd, naast drukke banen!) geweldig organiseert. Edsilia en ik zullen later ’n glas drinken op Eurovisie, alle fans, en vooral op ieders gezondheid.”

Ook Sietse Bakker, die momenteel de leiding heeft over het opzetten van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam, vindt het jammer. „Eurovision in Concert is een evenement voor de fans, door de fans, dat gemaakt wordt door een team van zeer toegewijde organisatoren. Veel sterkte de komende tijd!”, schrijft hij op Twitter.