Kaley Cuoco in tranen na mislopen rol aan Kate Hudson: ’Koffers al gepakt’

Cuoco wist zeker dat zij de rol te pakken had. „Ik was er zo van overtuigd dat mijn koffers voor de opnames in Griekenland al gepakt waren. Maar toen bleek ik het niet te zijn. Ik was er zo kapot van. Normaal gesproken ben ik dat niet. Ik moest de hele nacht alleen maar huilen.”

De 36-jarige actrice heeft er sindsdien wel vrede mee dat ze niet in he vervolg op de detectivefilm met Daniel Craig uit 2019 te zien is. Een dag na de afwijzing voor Knives Out 2 kreeg Cuoco namelijk een belletje om mee te doen in de romantische komedie Meet Cute met Pete Davidson, de nieuwe vriend van Kim Kardashian. Hoewel ze eerst nog twijfelde om mee te doen, is ze uiteindelijk toch blij dat ze ervoor heeft gekozen.

„Ik had deze kans nooit gekregen als ik Knives Out 2 wel zou hebben gehad. Dit is hoe het moet zijn. Knives wordt geweldig, want Kate is geweldig. Zij moest deze rol krijgen en ik moest Meet Cute doen. Misschien kan ik nog auditie doen voor deel drie.”