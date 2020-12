Frans Duijts danst ’als een Victoria’s Secret model’

„Hoe hou ik dit in hemelsnaam vol tot de lockdown over is...”, schrijft Duijts bij zijn laatste TikTok-video. „And I’m telling you Bob. With a body like that, a face like that and legs like hers... She’s gonna be a Victoria’s Secret supermodel”, playbackt zijn dochter terwijl Frans nonchalant in de kamer kijkt.

Het volgende moment verschijnt hij gekleed in een jurk en zwaaiend met een tasje, terwijl hij een model nadoet dat op de catwalk loopt.

De zanger heeft direct de lachers op zijn hand en wordt overladen met lachende emoji’s en complimenten. „Aawh so pretty. Zo laten Frans”, reageert een TikTok-gebruiker. „Meid! You go girl, ik ga stuk!”, schrijft een ander. „Afgevallen? Lekker bezig”, merkt een derde op.