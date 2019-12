RTL verraadt finalisten Expeditie Robinson

Op sociale media reageren kijkers van het programma verbaasd dat de uitslag nu al op tv te zien was. „Expeditie Robinson finalisten al bekend. Gaat lekker RTL. Nadat de echte Robinsons al uit het programma waren gestemd kan dit er ook wel bij. Zolang echte Robinsons niet door gaan naar halve en finales is dit programma geen ring waard”, schrijft een gefrustreerde kijker. „Er is een voorstukje opgedoken (op RTL) met de mogelijke finalisten van Expeditie Robinson. Uiteraard ga ik deze niet delen... Maar zo fout van de zender als dit dus voortijdig verklapt is”, deelt een ander.

Expeditie Robinson krijgt dit seizoen al flink wat kritiek van trouwe kijkers door de manier waarop het spel dit keer gespeeld wordt. Deze blunder van de zender is dan ook olie op het vuur voor de toch al teleurgestelde fans. „Ja joe! Om het tot nu toe toch al meest bekritiseerde seizoen even lekker af te maken, showen jullie op de dag van de halve finale al een reclame voor de finale, met de drie finalisten vol in beeld. Top, dat wordt SPANNEND vanavond zeg!”

Een woordvoerder van RTL laat aan de Telegraaf weten het te betreuren dat de uitslag al bekend is. „Als gevolg van een menselijke fout is de promo eenmalig een dag te vroeg uitgezonden waarin de finalisten van Expeditie Robinson al te zien zijn. We vinden het uiteraard heel spijtig voor de trouwe fans dat daardoor de uitkomst van de halve finale al bekend is. Maar een kleine troost: de proeven van de halve finale zijn zo spannend, dat het zeker de moeite waard is om vanavond te kijken en te zien hoe de finaleplekken zijn veroverd.”

Zondagavond nemen Mariana Verkerk, Hugo Kennis, Shary-An Nivillac, Eva Cleven en Eva Koreman het tegen elkaar op in de halve finale. Zondag 15 december wordt de finale uitgezonden.

Wie benieuwd is naar wie de drie finalisten zijn, kan hier een screenshot van de bewuste commercial bekijken.