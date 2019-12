Sharon Stone kan weer naar hartelust swipen op datingapp

„Gezien haar iconische status snappen we dat veel gebruikers het gevoel hadden dat het te mooi was om waar te zijn”, zegt een woordvoerder van Bumble tegen CNN. Bovendien was het profiel van Sharon Stone niet geverifieerd. Gebruikers hadden het daarom gerapporteerd.

Volgens Sharon geloofden andere gebruikers niet dat de account echt van haar was en gaven ze dat door aan Bumble. „Hé Bumble, is het uitgesloten om mij te zijn?”, schreef de actrice maandag bij een foto van haar gesloten account. Op het screenshot is te lezen dat haar profiel is gesloten omdat er meerdere meldingen waren gemaakt dat het gaat om een nepaccount.

