Sophia Bush gaat trouwen

„Dus het blijkt zo te zijn dat de favoriete persoon zijn van je favoriete persoon, het beste gevoel ter wereld is”, schrijft de 29-jarige bij het kiekje waarop Grant Hughes door de knieën gaat.

De actrice was een keer eerder getrouwd, met haar One Tree Hill-tegenspeler Chad Michael Murray. De twee stapten in 2005 in het huwelijksbootje, maar gingen nog hetzelfde jaar uit elkaar en scheidden in 2006.

In een podcast vertelde Bush laatste dat ze het niet meer over dat huwelijk wil hebben en waarom. „Elke keer als ik een grapje maak over dat ik jong en dom was, wordt het zo opgeschreven alsof ik kwaad spreek over iemand die ik niet eens meer ken. Ik denk dat je altijd moet kunnen lachen om de persoon die je eens was, maar als mensen me over mijn verleden vragen waar iemand anders bij betrokken was, daar besteed ik mijn tijd liever niet aan.”