Cornald Maas blij met startpositie Jeangu Macrooy

Cornald Maas Ⓒ Ruud Baan

Songfestivalkenner en -commentator Cornald Maas is bijzonder tevreden over de startpositie van Jeangu Macrooy in de finale van het Eurovisiesongfestival. Hij noemt het een „geweldig bericht” dat de zanger een plekje in het slot heeft gekregen en als 23e in actie komt, doorgaans een gunstige postitie.