Deze klimaatridders zijn niet altíjd even milieuvriendelijk

John Travolta in een van zijn vliegtuigen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Coldplay stopt voorlopig met toeren, omdat ze het ’niet kunnen maken tegenover het klimaat’. In plaats daarvan buigt de Britse band zich over een klimaatneutrale tournee. Nu staat de frontman Chris Martin (42), in 2005 uitgeroepen tot meest sexy vegetariër ter wereld, erom bekend dat hij de wereld graag wat mooier maakt, maar hij is zeker niet de enige ster met die ambitie.