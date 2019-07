Moeder Wibi Soerjadi vecht voor haar leven

„Mijn allerliefste moeder moet plotseling voor haar leven vechten”, schrijft de 49-jarige Wibi op Instagram. „Maar ik hoop nog steeds op een wonder. Haar puurheid en wijsheid hebben oneindig veel manieren laten zien om deuren te openen naar de essentie van het leven.”

Eerder deze maand vertelde de pianovirtuoos dat zijn moeder door haar hoge leeftijd nog maar één keer per jaar bij een concert van hem aanwezig is. „Dat is, vaste prik, het Kerstgala. Mijn vader overleed twee jaar geleden en ook door haar gezondheid is naar een optreden komen steeds moeilijker geworden.

Commercial

De twee zijn momenteel, op Wibi’s verzoek. te zien in een commercial van Specsavers. „Ik heb gevraagd of ze dit voor mij wilde doen omdat ik het ook zie als een mooi aandenken, voor als ze er ooit niet meer is. Eerst zag ze dat niet zitten, uiteindelijk zei ze ja, maar draaide dat later ook weer terug. Mijn moeder is 85 en voelt zich niet iedere dag even goed. Uiteindelijk deed ze het toch, het is ook zo lief gedaan.

Ik zag haar bij de opnamen steeds opnieuw genieten. Ondanks dat ze ziek is, maakt ze alles nog bewust mee. Ze is nog heel goed bij. Het gevoel dat dit bijzonder was, voelden we beiden op dezelfde manier aan. Het is bijna niet uit te leggen hoe mooi dit voor me was.”

De pianist krijgt veel steun op zijn Instagram-bericht. ,,Sterkte Wibi!”, schrijft zangeres Maan de Steenwinkel. Naast de vele steunbetuigingen van zijn fans, geeft ook zanger Mr. Probz aan voor Floor te bidden.