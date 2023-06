Angela Schijf worstelde jaren met boulimia: ’Het was ernstig en zwaar’

De Flikken Maastricht-actrice grijpt vrijdag, op Wereld Eetstoornis Actiedag, de kans om voor het eerst openhartig te zijn over de worsteling die zij had met boulimia. „Normaal ben ik niet zo van de speciaaltjes. Hele gewone dagen zijn ook heel bijzonder. Maar met eetstoornissen ben ik verbonden”, legt ze uit.

Meer dan tien jaar lang worstelde Schijf met haar eetstoornis. Een periode die ze omschrijft als „ernstig en zwaar”. „Nooit heb ik erover gesproken omdat het zo’n ongelooflijk kwetsbaar proces is, dat je het eigenlijk niet uit kunt leggen. Als je het niet kent, dan kom je niet zo makkelijk bij de gevoelens en gedachten van mensen die een eetstoornis hebben. Want het is geen ’aandacht trekken’ of ’alleen maar dun willen zijn’. Het is een verschrikkelijke psychische ziekte die niet per se zichtbaar hoeft te zijn.”

Schijf komt jonge vrouwen tegen „bij wie de angst, het perfectionisme, de dwang zo groot is”, dat het haar bang maakt. „Tegen al die prachtige meiden zou ik willen zeggen: je hoeft het niet alleen te doen. Tegen alle moeders en vaders, zussen en broers, geliefden: heb vertrouwen.”