Roosmarijn Knol (25) nieuwe weervrouw NOS

De 25-jarige Knol werd al tijdens haar studie assistent-meteoroloog bij Weeronline en na haar afstuderen kwam ze in dienst bij Weerplaza. Daar presenteert ze nu het weer voor onder meer Omroep Gelderland en Omroep Brabant. „In Nederland zijn het weer en het klimaat geregeld onderwerp van gesprek”, aldus Knol. „De weerpresentator levert daar een belangrijke bijdrage aan en ik kijk ernaar uit om over dit onderwerp contact te hebben met de kijker en de luisteraar.”

Knol begint in september met interne opleidingen en maakt in het laatste kwartaal van dit jaar haar debuut op de nationale televisie en radio. Met de komst van Knol is de NOS „een enthousiast meteoroloog en presentatietalent rijker”, stelt hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann.