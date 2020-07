’Brad Pitt en zoon Maddox hebben al jaren geen contact meer’

De twee kregen in 2016 ruzie in een privéjet, waarna ze elkaar niet meer hebben gezien. Over het contact tussen vader en zoon vertelt een bron aan Variety: „Die relatie is nog altijd niet-bestaand.” Brad zou ook zijn 16-jarige zoon Pax niet meer spreken.

Brad en Angelina hebben zes kinderen samen. Maddox en dochter Zahara adopteerde Angelina al voor haar huwelijk met Brad, maar werden achteraf ook door hem geadopteerd. „Hij ziet de kinderen wel, maar alles rondom de scheiding is op een laag pitje gezet door het coronavirus”, aldus de ingewijde.