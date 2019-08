Ellen DeGeneres staat stil bij 11-jarig huwelijk

„Gefeliciteerd met ons jubileum, Portia. Elf jaar”, schreef de 61-jarige comédienne bij een zwart-wit kiekje van hen samen op hun grote dag in 2008. „Mijn favoriete getal met mijn favoriete persoon.” De twee trouwden destijds in hun eigen huis in Los Angeles in het bijzijn van negentien gasten.

Ⓒ Instagram

Over vier maanden mogen wederom de vlaggen uit in huize DeGeneres-de Rossi: in december viert het koppel dat ze in totaal zestien jaar samen zijn. Hopelijk pakt de mogelijke verrassing die Ellen dit jaar voor haar vrouw heeft beter uit dan haar cadeau vorig jaar. Toen liet de Amerikaanse presentatrice een vliegtuig met een lieve tekst over hun huis vliegen. Het probleem: de boodschap was zo klein dat het vanaf de grond totaal niet te lezen was.