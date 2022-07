Nieuwe hereniging Bolland-broers lijkt verder weg dan ooit

De gebroeders Bolland hebben sinds kort weer ruzie. Zo was er onenigheid over de Falco-musical waar ze samen aan werken maar was de deelname van Ferdi aan het AvroTros-programma Beste Zangers uiteindelijk de druppel. Rob, die ongeneeslijk ziek is, was niet gevraagd maar wilde wel graag meedoen, liet hij eerder deze maand weten aan Privé.

Volgens Ferdi is dat verhaal ’helemaal niet juist’. „Hij heeft dat een beetje op een verkeerde manier in de media gebracht, een gefabriceerd verhaal. Hij weet wat de waarheid is”, vertelt hij aan Shownieuws. De producer zegt dat hij al jaren in gesprek was met AvroTros en dat Rob nooit is overwogen. „Er is ook geen sprake geweest dat wij samen zouden deelnemen want mijn gesprekken solo waren al jaren eerder. Dat heb ik hem verteld, daar wist hij van. Ook zijn manager.”

Ferdi stelt dat Rob het hem ’gewoon niet gunt’. „Dat is niet nieuw. Maar ik zou willen en wensen dat hij de publiciteit zoekt met mooie projecten die hij zelf bedenkt, dat hij zelf dingen onderneemt en niet over de rug van andere projecten waar hij niks mee te maken heeft, waarvan hij weet wat de ware toedracht is en toch weer die aandacht vraagt. Dat heeft hij niet nodig en ik vind het jammer.”

’Judasstreek’

Rob stelde eerder zaterdag in Trouw ook al dat een hereniging niet op handen lijkt. Hij sprak van een ’judasstreek’ van zijn broer. „We waren vanwege die kankertoestand van mij, na twintig jaar gebakkelei op de vierkante centimeter, net weer ’herenigd’, maar dit lijkt me een goed moment om te zeggen: zo is het genoeg.”