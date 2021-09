Renze Klamer presenteert tijdelijk EenVandaag op de radio

„Even een update: vanuit EenVandaag kwam de vraag of ik tijdelijk op NPO Radio 1 één van de presentatoren wil overnemen in verband met persoonlijke omstandigheden. Vanuit collegialiteit en mijn liefde voor NPO Radio 1 doe ik dat natuurlijk graag”, schrijft Klamer, die de stap ’netjes heeft afgestemd’ met zijn huidige werkgever BNNVARA.

In juni werd bekend dat Klamer en zijn collega Fidan Ekiz per direct moesten stoppen met hun talkshow De Vooravond. BNNVARA vond, in overleg met de NPO, dat het programma niet goed aansloeg en op de schop moest. Dit tot grote onvrede van Klamer en Ekiz, omdat zij naar eigen zeggen veel te laat werden geïnformeerd over dit besluit.

„Over veel andere dingen heb ik natuurlijk ook gedachten, maar: voor alles is een tijd”, sluit Klamer zijn bericht af.

De Vooravond is vervangen door talkshow Khalid & Sophie, dat deze week is begonnen.