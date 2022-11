Opschudding over video Madonna: ’Wat is er met je gebeurd?’

Madonna vond het blijkbaar grappig om mee te playbacken op de song Vent van rapper Baby Keem en daarvan een filmpje op TikTok te delen, maar de simpele video veroorzaakt op sociale media nogal wat opschudding. Fans snappen niet waarom het popicoon zich hiermee bezig houdt. Mogelijk heeft hun onrust te maken met de teksten van de song:’Have you ever been punched in your motherf–king face?’