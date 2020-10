Derde zoon voor Childisch Gambino

De Atlanta-ster, die zelf ook Donald Glover heet, zegt in het gesprek dat het jongetje is vernoemd naar zijn in 2018 overleden opa, Donald Glover sr. De acteur en zijn vriendin, die niet al te open zijn over hun privéleven, noemden hun oudere zoons Legend en Drake. Zij zijn nu vier en twee jaar oud.

Na drie biologische kinderen denken de muzikant en zijn partner na over adoptie. „Dat is ook een mooie optie. Daarnaast hebben we nu drie jongens, dus het zou wel leuk zijn als we er nog een meisje bij kunnen krijgen.”