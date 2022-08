Nick en Simon weerspreken geruchten: ’We hebben geen ruzie’

Nick en Simon haalden vorige week alle krantenkoppen nadat zij bekendmaakten te stoppen als muzikaal duo. Na het nieuws draaide de geruchtenmachine op volle toeren. Is er bonje? Nee, benadrukten de Volendammers in Jinek. ,,Het is echt niet zo”, zei Simon. ,,Ondanks dat dat op veel plekken geroepen wordt.”

De reden waarom Nick en Simon er wel mee stoppen, is dat laatstgenoemde de lol niet meer heeft. „Ik ben de initiatiefnemer in dit verhaal”, bekende hij. „De eerste tekenen voelde ik tijdens de wereldreis die ik maakte met mijn vrouw en dochter in 2020. Toen had ik zo’n ultiem gevoel van vrijheid. Tegelijkertijd voelde ik een blok in mijn maag. Ik dacht: als we terug zijn, dan begint dat riedeltje weer.”

De coronaperiode, waarin het duo niet kon optreden, vertraagde het besluit een beetje. „Iedereen zei: je mist het optreden vast wel? En uit beleefdheid zei ik ja. Maar van binnen dacht ik: best prettig. Ik ging serieus nadenken: wat gebeurt er nou als Nick en Simon er niet meer zijn? Dat voelde als opluchting.”

’Oplosmodus’

In december 2020 kaartte Simon het gevoel voor het eerst aan bij Nick. „Hij schoot gelijk in de oplosmodus”, zei Simon. „Ik heb na dat overleg besloten te gaan onderzoeken wat er mis was.” Een volgend ijkpunt was een overleg over de planning voor de komende drie jaar met het artistieke team. „Ik kreeg het benauwd en heb het gevoel toen gedeeld. Het voelde niet goed om dat hele plan nu te maken. Daarop besloten we geen plannen te maken.”

Na de zomer besloten de twee de knoop door te hakken. „We hebben uren gepraat, dat was een heel fijn gesprek”, zei Simon. „Nick zei: ik wil je begrijpen, wat voel je? Ik zit op een mooie plek in mijn leven, ik vind het oké, wat je ook beslist. Als de band maar goed blijft. Dat heeft mij erg ontroerd.”

Afscheidstournee

Voordat Nick en Simon definitief stoppen, zullen ze volgend jaar onder de noemer Nu Of Ooit nog een aantal afscheidsconcerten geven. Zo treden ze in maart nog op in Zwolle, Alkmaar en Hengelo. Het allerlaatste concert vindt plaats op 10 april. Dan staat er een groot afscheidsconcert in Rotterdam Ahoy op het programma waar de zangers hun carrière als muzikaal duo zullen afsluiten. De twee zijn wel voornemens hun werkzaamheden als tv-duo voort te zetten.