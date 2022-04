Premium Het beste van De Telegraaf

Melanie Bonajo: lepeltje lepeltje liggen in de kerk Vrouwen domineren op 59ste Biënnale van Venetië

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Moeder aarde, ’zachte’ vrouwelijke waarden en vergeten kunstenaressen die - terecht - herwaardering krijgen, nemen een prominente plek in op de 59ste Biënnale van Venetië, die dit weekend officieel is geopend. Nederland doet daarbij ook een stevige duit in het zakje. Kunstenaar Melanie Bonajo, die ons land vertegenwoordigt, presenteert een video die het (vrouwen)lichaam viert, visueel onze huidhonger heelt en een protest lijkt tegen de verpreutsing van de samenleving.