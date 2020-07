’Geen leven zonder kleerscheuren’

Marijn Brouwers met zijn hond Hekkie. Aan deze trouwe viervoeter heeft hij zijn leven te danken. Ⓒ Foto Claudia Otten

Zo gaat alles je nog voor de wind en het volgende moment vecht je voor je leven op de intensive care. Zanger en acteur Marijn Brouwers is inmiddels gestopt met vragen naar het ’waarom’, want hij realiseert zich dat hij daar toch nooit antwoord op krijgt. Hij heeft nu alleen wel ervaren hoe enorm kwetsbaar het leven is.