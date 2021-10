Billie Eilish lanceert eigen parfumlijn

„Ik heb altijd een eigen parfum willen maken, omdat ik gek ben op parfums. En dat doe ik niet als Billie Eilish, als de artiest of zangeres, maar puur om een parfum te maken. Het heeft niets met mij te maken, ik plak mijn naam er alleen maar aan zodat mensen het kunnen zien en ruiken”, aldus Billie.

Het parfum dat Billie heeft samengesteld bevat vanille, amber, muskus en een vleugje gourmand, geuren die de zangeres doen herinneren aan haar jeugd. „Vanille is een van mijn favoriete geuren, het doet me denken aan mijn moeder toen ze me taarten leerde bakken. Het brengt zoveel bij mij los, dat ik ervan overtuigd was dat dit extract hoe dan ook in mijn parfum aanwezig moest zijn.”

Via sociale media liet Eilish weten ’zeer enthousiast’ te zijn over haar parfum. „Ik ben jarenlang op zoek geweest naar deze geur en nu is het zo ver. Geur is zo belangrijk voor mij en ik kan niet wachten om deze droom met jullie te delen. Dit is een van de meest gave dingen die ik ooit heb mogen doen.”