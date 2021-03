NPO Zapp haalt programma Bilal Wahib offline

De omroep heeft hiertoe besloten vanwege het filmpje dat rondgaat waarin de Mocro Maffia-acteur, samen met collega Oussama Ahammoud, een fan uitdaagt tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. De jongen is vermoedelijk minderjarig.

Eerder maakte de omroep al bekend dat herhalingen van het kinderprogramma niet meer op tv te zien zouden zijn. De eerstvolgende herhaling zou woensdagmiddag al uitgezonden worden. Over de toekomst van Wahib bij NPO Zapp kan de omroep nog geen uitspraken doen. RTL schrapte eerder ook al de aflevering van Rooijakkers over de vloer met Wahib. Die aflevering wordt vervangen door een andere aflevering.

Platenlabel Top Notch maakte bekend de samenwerking met Wahib, die ook rapt en zingt, per direct stop te zetten. In Amsterdam is woensdag een 22-jarige man aangehouden in verband met de zaak. Het gaat gezien de leeftijd van de verdachte vermoedelijk om Wahib, maar de politie wil dat niet bevestigen. De acteurs hebben zelf nog niet gereageerd op de video.