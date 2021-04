’Sven Kockelmann moet eigen talkshow krijgen’

Sven stond er alleen voor, omdat Talitha op zaterdag aangaf te stoppen met presenteren bij Op1, omdat de voorwaarden die Kro-Ncrv aan haar stelde botsen met haar ’professionele en persoonlijke waarden’.

Kijkers die erover twitterden leek het in ieder geval niet te deren dat Sven ditmaal alleen was. Iemand schrijft enthousiast op het sociale medium: „Sven Kockelmann laat bij #op1npo vanavond zien waarom hij zijn eigen talkshow moet krijgen, een zonder mede gespreksleider welteverstaan, zet hem tegenover #op1 #Beau of #jinek en hij heeft gegarandeerd de beste kijk/waardering cijfers, ik zeg doen!!”, en een ander tweet: „Vanavond hebben we weer eens kunnen zien dat Sven Kockelmann in z’n eentje tien keer beter is dan al die duo’s bij elkaar. De diepte in en niet onderbroken worden door een mede-presentator die ook iets leuks wil vragen. #Op1.” Britt Dekker zegt in een reactie op een andere tweet graag naar Sven als presentator te kijken. „Ik ben ook SVEN FAN, Sven moet blijven, Sven is de beste”, aldus Britt.

Het is niet duidelijk of dit de laatste uitzending voor de 51-jarige presentator is geweest nadat de NPO eerder al aankondigde te stoppen met de zondageditie van de talkshow.

Een greep uit de reacties: