’Dit zijn de echte kleuren van ’Zonnebloemen’ Van Gogh’

Charlotte Caspers (r) vergelijkt haar kleurrijke reconstructies met het iets verbleekte werk van de meester. Ⓒ Foto Jolein van Kregten

Het schilderij Zonnebloemen (1889) is een van de bekendste kunstwerken van Vincent van Gogh. Maar het kostbare doek, zoals wij het nu kennen, is het niet meer geheel hetzelfde als toen de schilder het maakte. Sommige kleuren zijn in de loop der jaren verbleekt, andere juist verdonkerd. Kunstenares Charlotte Caspers - bekend van het tv-programma Het geheim van de meester - heeft reconstructies gemaakt van twee details van de Zonnebloemen om nu de ware kleuren Van Gogh aan het publiek te onthullen.