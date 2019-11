Robin Martens krijgt boete en taakstraf voor mishandeling agent

Robin Martens heeft op 29 september tijdens het uitgaan in Castricum een politieagent mishandeld door hem meermalen in het gezicht te slaan, stelt het OM. Tijdens een besloten zitting in Haarlem heeft de officier van justitie haar dinsdag als verdachte gehoord.

„Op basis van de onderzoeksgegevens, waaronder bevindingen van de politie, beeldmateriaal en getuigenverklaringen heeft de officier vastgesteld dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van een ambtenaar in functie. Door geweld te gebruiken tegen een politieagent is verdachte ernstig over de schreef gegaan”, zegt de officier van justitie.

Martens accepteert de straf en ziet af van de mogelijkheid om in verzet te gaan en het aan te laten komen op een rechtszitting. Eerder ontkende ze nog dat ze de agent had geslagen. In de talkshow van Beau van Erven Dorens bevestigde ze wel dat ze hem had geduwd.

Bekijk ook: Robin Martens verdacht van mishandeling ambtenaar