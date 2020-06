’Queen Elizabeth was heel bedroefd om overlijden Vera Lynn’

„De Queen was heel, heel bedroefd”, vertelde de assistent van Vera Lynn aan Britse media. De iconische Dame Vera Lynn werd 103 jaar oud.

Volgens Buckingham Palace heeft de koningin een persoonlijke boodschap gestuurd naar de familie. Prins Charles en echtgenote Camilla deelden donderdag meteen herinneringen aan ontmoetingen met de ’Force’s Sweetheart’ op sociale media.

De wegen van Vera Lynn en van leden van de koninklijke familie kruisten elkaar de afgelopen tachtig jaar regelmatig, en ook koningin-moeder Elizabeth was dol op de zangeres.

Koningin Elizabeth had begin april, tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, in haar toespraak tot het Britse volk nog verwezen naar een van de beroemdste door Vera Lynn vertolkte liedjes, het hoopgevende We’ll meet again. „Betere dagen zullen terugkeren: we zullen weer bij onze vrienden zijn; we zullen weer bij onze familie zijn; we zullen elkaar weer ontmoeten”, aldus de Queen toen.

Bekijk ook: Vera Lynn verrast dat Queen speech afsloot met haar songtekst

Het We’ll meet again is in Nederland sinds jaar en dag de populaire en massaal meegezongen afsluiting van het Bevrijdingsconcert op de Amsterdamse Amstel. Onder de tonen hiervan vertrekt het koninklijk gezelschap op een rondvaartboot van de tribune.