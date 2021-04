Ex-model eist 65 miljoen (!) van Cristiano Ronaldo

Sterren

John Legend over verlies zoontje: maak het bespreekbaar

Zanger John Legend is blij dat hij en zijn vrouw, model en influencer Chrissy Teigen, direct open zijn geweest over het verlies van hun zoontje Jack, die in september dood werd geboren. Het heeft het showbizzkoppel geholpen de klap beter te verwerken en het thema bespreekbaar te maken.