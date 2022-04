Johnny Depp getuigt in smaadzaak tegen Amber Heard

Johnny heeft Amber, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, maar noemt haar ex niet bij naam. Johnny vindt dat het duidelijk is dat ze over hem schrijft en klaagde haar aan. Hij ontkent Amber te hebben mishandeld.

De zaak begon vorige week maandag en duurt naar verwachting enkele weken. In hun openingspleidooi vorige week zeiden de advocaten van Johnny onder meer dat de reputatie van de acteur ernstig is beschadigd door de beschuldigingen van Amber.

Vorig jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar voor de rechter, in Londen. De acteur verloor toen een zaak tegen de Britse tabloid The Sun over een artikel waarin hij een ’vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was als getuige voor The Sun aangevoerd.