Jessie J in verwachting van eerste kind

„Ik ben zo blij en tegelijkertijd doodsbang om dit eindelijk met jullie te delen”, schrijft Jessie J bij een video waarin ze onder meer een positieve zwangerschapstest toont. Ook zijn daarin de eerste beelden van haar groeiende buik te zien.

Het nieuws volgt nadat Jessie in november 2021 bekendmaakte dat ze een miskraam had gehad. Later vertelde de zangeres ook openhartig over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze bleef echter altijd volhouden dat ze ooit moeder zou worden. „Ik geloof in wonderen”, zo vertelde ze in augustus.