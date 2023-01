Premium Het beste van De Telegraaf

’Ome Willem’-acteur viert tachtigste verjaardag Edwin Rutten: ’Het is iedere dag lintjesregen’

Generaties zijn opgegroeid met Edwin Rutten. Komende week wordt ’Ome Willem’ tachtig jaar. Ⓒ René Bouwman

Hij schitterde ruim vijftien jaar in het kinderprogramma De film van Ome Willem, maakte Het Klokhuis groot en sleepte verschillende prijzen in de wacht in de jazz en klassieke muziek. Edwin Rutten, een van de meest aimabele personen uit onze poldershowbizz viert komende week zijn tachtigste verjaardag. Met een nuchtere blik kijkt hij terug op behaalde successen en omarmt hij ’de vreugde van het ouder worden’. „Niet mokken en niet piekeren.”