Pearl Jam geeft extra concert in de Ziggo Dome

Dat heeft concertorganisator MOJO zaterdag bekendgemaakt. De kaartjes voor de tweede show zijn al te koop.

De rockers gaan in juni en juli op tournee door Europa. De tour wordt op 23 juni afgetrapt in Frankfurt. De shows in Amsterdam zijn de laatste. Tussendoor doet Pearl Jam ook festivals aan, waaronder Rock Werchter.

De Amerikanen doen ook steden aan waar ze al lang niet zijn geweest. Zo traden ze in 1992 voor het laatst op in Frankfurt, was de band in 1996 voor het laatst in Boedapest en worden fans uit Zürich voor het eerst sinds 2000 getrakteerd op een show.