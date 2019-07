Jay-Z is zesde artiest met honderd singles in Billboard-lijst

Liedje nummer honderd is Mood 4 Eva, de single die hij maakte met Beyoncé en Childish Gambino voor de soundtrack van The Lion King. Van alle honderd keren dat de rapper, alleen of met anderen, in de hitlijst stond wist hij echter slechts vier keer de eerste plek te bemachtigen. Wel stond hij 21 keer in de top tien. In 1996 wist Jay voor het eerst de hitlijst binnen te dringen met Ain’t No N****/Dead Presidents.

De vijf artiesten die de rapper voor zijn gegaan zijn: de cast van de tv-serie Glee (207 keer), Drake (196 keer), Lil Wayne (163 keer), Elvis Presley (109 keer) en Nicki Minaj (103 keer). Kanye West en Chris Brown hoeven beiden nog maar een handjevol hits te scoren om ook de honderd te bereiken.