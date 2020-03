Tino Martin en Kimberley willen trouwen

Een traditioneel huwelijk met een witte jurk en pak ziet Tino echter niet zo zitten. „Misschien naar het buitenland of zo met vrienden en familie. Maar we zullen ooit wel gaan trouwen.”

De pauze van een paar maanden heeft de tortelduifjes goed gedaan. „We weten nog meer wat we van elkaar verwachten, geven elkaar meer de ruimte en dat heb je nodig in een relatie”, legt hij uit. „We zijn momenteel echt gelukkig.”

Het koppel maakte vorig jaar zomer bekend na een relatie van drie jaar uit elkaar te gaan omdat ze te ver uit elkaar waren gegroeid. „We leefden ieder ons eigen leven. Kimberley met haar horecabedrijf Tante Roosje in Amsterdam en ik dus met mijn carrière. Dat bracht zo veel stress en spanningen met zich mee dat het op een gegeven moment te veel botste. Kort door de bocht gezegd: we konden op het laatst niet meer met, maar ook niet zonder elkaar. Alle twee zijn we er kapot van, maar het is beter zo”, liet hij destijds weten.