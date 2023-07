Premium Het beste van De Telegraaf

Waaghals Tom Cruise blijft stunten in zevende Mission: Impossible-film

Door Marco Weijers

Esai Morales en Tom Cruise in ’Mission: Impossible Dead reckoning - part one’.

In Mission: Impossible - Dead reckoning part one bevestigt Tom Cruise opnieuw (61) zijn reputatie als waaghals. Het meeste stuntwerk doet de acteur nog altijd zelf, waarbij hij zo min mogelijk terugvalt op digitale trucage. Zijn missie: bioscoopbezoekers op het puntje van hun stoel houden. Dat doet hij in deze reeks al zeven films lang, reden om hier een stel ’onmogelijke’ hoogtepunten op een rijtje te zette.