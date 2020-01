Voormalig Utopia-deelnemer Billy Bakker gaat trouwen

„2020 it is... ja ik wil”, schreef Billy donderdag bij foto’s van het huwelijksaanzoek en haar verlovingsring. „Wij gaan trouwen!”

Billy was een van de bekendste bewoners van Utopia. Ze nam deel aan de eerste serie en maakte haar rentree in de tweede reeks. In totaal bracht ze zo’n drie jaar door op het afgesloten terrein in ’t Gooi waar deelnemers hun eigen samenleving moesten bouwen. Het wel en wee van de bewoners was jarenlang te volgen op SBS6.