Schrijver en journalist Rinus Ferdinandusse (90) overleden

Ferdinandusse begon als redacteur van het studentenblad Propria Cures en was van 1954 tot 1965 leider van het Haags Studentencabaret. Landelijke bekendheid kreeg hij vooral vanwege zijn bijdrage van 1963 tot 1966 aan het beruchte satirische televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Aan dat VARA-programma werkte ook Mies Bouwman mee.

In 1969 werd hij hoofdredacteur van opinieweekblad Vrij Nederland, waar hij tot aan zijn pensioen in 1996 heeft gewerkt. Ook was hij van 2002 tot 2014 voorzitter van de jury van het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Hij laat een oeuvre van 24 boeken na, voornamelijk misdaadromans, waaronder Naakt over de schutting. Die roman werd in 1973 verfilmd door Frans Weisz.

In 1983 presenteerde Ferdinandusse Een Gebaar, een speciaal gala voor Amnesty International. Tijdens het evenement, waarvan ook een tv-registratie en een dubbelalbum zijn gemaakt, traden Kees van Kooten, Wim de Bie, Doe Maar, Freek de Jonge, Kees Prins en Arjan Ederveen belangeloos op. Hoogtepunt van het gala was een optreden van André Hazes die enkele bluesnummers ten gehore bracht.