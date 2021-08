Brian May: Queen overweegt tweede bioscoopfilm

„We denken er al een tijdje over na. Ja, we zitten met flink wat ideeën”, vertelde de 74-jarige gitarist in een livesessie op Instagram. Bohemian Rhapsody draaide in 2018 in de bioscoop en ging over het leven van zanger Freddy Mercury. De hoofdrol werd gespeeld door Rami Malek.

„Het wordt wel moeilijk om er een vervolg aan te geven, omdat we niet zagen aankomen dat het zo’n groot succes zou worden”, vervolgt May. „We hebben er toen echt onze ziel en zaligheid in gestopt.”

Toch moeten de fans nog even geduld hebben. May zegt dat er pas iets komt zodra er echt een goed script ligt. „En dat gaat flink wat tijd kosten.”