Vertrek Matthijs van Nieuwkerk bezorgt DWDD hogere kijkcijfers

Het nieuws dat Matthijs van Nieuwkerk over ruim een maand stopt met De wereld draait door, heeft de kijkcijfers van het programma geen kwaad gedaan. Ruim 1,4 miljoen mensen schakelden woensdag in voor het programma, het hoogste aantal in een week tijd. Het programma stond daarmee, voor het eerst deze week, op de tweede plek van de kijkcijferlijst.