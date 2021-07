Daan Boom en Stijn van Vliet vallen in op 3FM

Daan en Stijn maken vanaf 10 juli elke zaterdag- en zondagochtend het programma De Tussentijd. Hoewel ze geen ervaring hebben met radiomaken, gaan ze net zoals in hun programma Streetlab graag een uitdaging aan. „Het programma heeft de sfeer waar alles kan en mag, maar het is ook de tijd van het wachtmuziekje. Wijnand is op vakantie en in de tussentijd moet je het met ons doen”, zo laten de twee weten.

In één van de vier weekenden schuift Streetlab-collega Jasper Demollin aan als co-host.