Famke Louise vond acteren vooral ’gezellig’

De kans om te acteren kwam haar spontaan aanwaaien, net zoals meer dingen in haar turbulente leven. „Als mensen je voor zoiets vragen, zeg je geen nee. Ik voerde vroeger thuis vaak toneelstukjes op voor mijn ouders en speelde een rol in de slotmusical van groep 8. Maar verder heb ik nooit een acteeropleiding gevolgd.” Het personage dat zij speelt, lijkt totaal niet op haarzelf, bevestigt ze. „Maar zo moeilijk is acteren niet: je denkt gewoon ’nu speel ik iemand die onzeker en verlegen is’ en dan bén je het.”

De zangeres en YouTube-ster vond vooral de gezelligheid op de set fijn. „Het was een heel blije sfeer, iedereen was continu aan het lachen. En ik heb veel gepraat met Frits Lambrechts, mijn tegenspeler.” Het feit dat film draaien teamwerk is, noemt zij het grootste voordeel boven het zelf maken van een YouTube-filmpje. „Vloggen blijft toch altijd een beetje eenzaam, zo alleen achter je laptop tegen de camera praten en daarna in je uppie de boel monteren.”

Next level

Of het filmproject Hitte een vervolgt krijgt, kan Famke Louise nu niet zeggen. „Ik doe waar ik zin in heb, daar krijg ik heel veel energie van. Maar momenteel zijn er andere zaken waar ik mij op wil focussen. Zeker als je een échte film gaat maken, ben je zo een paar weken kwijt.” Waar ze zich dan op gaat focussen, blijft overigens een mysterie. „Het zijn heel toffe dingen, maar daar mag ik nu nog niets over zeggen. Het is allemaal next level.”

Ze houdt zelf overigens niet van films kijken. „Ik val altijd in slaap”, excuseert ze zich. „Als mannen mij meenemen voor een date in de bioscoop, haak ik over het algemeen snel af. Ik ga liever uit eten of naar een terras. Maar als ik toch moet kiezen, ga ik voor Nederlandse films zoals Soof. Ik vind het fijn als ik geen ondertiteling hoef te lezen.”