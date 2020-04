Davina Michelle evenaart Beyoncé en Olivia Newton-John

Davina komt daarmee op dezelfde hoogte als zangeressen Beyoncé en Olivia Newton-John, zij voerden de hitlijst in totaal ook zestien weken aan. De Nederlandse zangeres moet nog wel even aan de bak om ook in dit lijstje op nummer 1 te komen. Madonna heeft namelijk het record in handen van 22 weken op nummer 1 staan in de Top 40.

De nummer 1 in de Top 40 deze week is dus onveranderd. Ook de nummer 2 van vorige week (Blinding Lights van The Weeknd) en de nummer 3 (Het is al laat toch van Racoon) zijn hetzelfde.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst is Break My Heart van zangeres Dua Lipa, die track komt nieuw binnen op plaats 26. Jongen van de straat, de titeltrack van het gelijknamige album van Lil Kleine, komt nieuw binnen op 37. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat de Nederlandse rapper weer in de Top 40 staat.