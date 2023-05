Gavin bedankt volgers voor steun na breuk met Gordon: ’Het was een uitdaging’

„Een enorm dank je wel aan iedereen die me de afgelopen maand positieve berichten heeft gestuurd”, schrijft Gavin op Instagram. „Het was een uitdaging, maar ik kende mijn eigen kracht niet.”

Gordon en Gavin leerden elkaar in januari kennen. Eind maart ging Gavin op één knie voor Gordon, die ervan overtuigd was dat hij dit keer écht de ware had gevonden. Maar ook dit keer schoot Cupido niet raak.

In een spraakmakend vraaggesprek met weekblad Privé deed Gavin uitvoerig zijn verhaal over de breuk met Gordon. Zo vertelde hij onder meer dat de zanger, mede door vermeend drugsgebruik, last heeft stemmingswisselingen.