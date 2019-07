Grachtenhuis ED NIJPELS geplunderd

Ed Nijpels in betere tijden, te midden van zijn zilvercollectie die hem vrijdagnacht is ontvreemd. Ⓒ Albert den Iseger

„De gestolen voorwerpen vertegenwoordigen een grote emotionele waarde, ze zijn onvervangbaar, maar ook onverkoopbaar...” Diep aangeslagen is ED NIJPELS door de brutale roof, afgelopen weekend, van een groot deel van zijn zilvercollectie. De verdwenen kostbaarheden zijn veelal geschenken uit zijn jaren als burgemeester van Breda en commissaris van de koningin in Friesland. Maar ook juwelen van zijn vrouw ELSBETH zijn meegenomen. „De tranen sprongen in mijn ogen.”