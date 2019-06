Camila Cabello: Fans, stop met haatberichten

Hoewel Camila niet meldt welke personen uit haar omgeving haatberichten zouden hebben ontvangen, duidt alles erop dat ze doelt op haar ex-vriend Matthew Hussey. De twee gingen onlangs uit elkaar, al heeft de zangeres daar zelf nog niet publiekelijk op gereageerd. Op Hussey’s Instagram-account zijn in elk geval meerdere comments gevonden die allesbehalve leuk voor hem zijn. Zo wordt er door fans ondermeer gerefereerd aan de samenwerking tussen Camila en Shawn Mendes, door hem foto’s van de twee te sturen en teksten uit hun sexy duet Señorita aan te halen.

„Dat jullie zulke berichtjes versturen doet me enorm veel pijn. Het is onnodig en de pijn stapelt zich alleen maar op. Er zit een echt persoon achter degene naar wie jullie tweets of opmerkingen zenden. Hen te spammen met hatelijke, ongevoelige teksten is niet grappig en staat niet voor de waarden die ik belangrijk vind”, aldus Camila.

„Wees alsjeblieft aardig en respectvol. Ik weet dat jullie van me houden, maar iemand die zoiets doet heeft geen respect voor de dingen die heilig voor mij zijn. De mensen om wie ik geef behoren daartoe en daarom zou ik het waarderen als jullie nare commentaren verwijderen en het laten rusten.”

Ⓒ Instagram