Debuut Meindert Talma bij Slimste mens ramp voor zijn ouders na valpartijen

De opnames van De slimste mens hield mijzelf en ook mijn omgeving aardig bezig, begint oud LC-columnist Meindert zijn relaas op Facebook. „Behalve mijn dochters die meereden met mijn ex, hadden tot mijn verbazing ook mijn ouders, mijn zus Martha uit Den Bosch en ome Arie en tante Geertje uit Burgum plekken gereserveerd om mijn slimste mens deelname bij te wonen in Hilversum.”

Talma, die in Noordhorn woont, was al vroeg aanwezig in de studio. „Redactrice Floor had mij geadviseerd om de uitzending van 13:00 uur ook bij te wonen. Zo kon ik er een beetje inkomen en wennen aan de sfeer in de studio.” Acht minuten voor de opnames kwamen zijn dochters en ex-vrouw bij hem. „Moesten die niet op de tribune zitten? Ik zag tranen. Er was iets heel ergs gebeurd.”

Van de tribune gevallen

Zowel de vader als de moeder van Talma bleken van de tribune gevallen. „Heit (79) had mem, die een paar dagen later tachtig zou worden, stevig beet, omdat zij wat slechter ter been is. De lampen waren uit. Het was donker en er hing een gordijn achter de tribune. Mijn vader, aanbeland op de bank waar ze moesten zitten, zocht houvast tegen het gordijn, in de veronderstelling dat er een schutting achter zat. Dit bleek niet het geval. Wel bij de andere twee tribunes, hoorden we later.”

Gebroken heup

De vader van Talma viel zo’n twee meter naar beneden en nam zijn vrouw in zijn val mee. „Heit kwam behoorlijk ongedeerd uit de strijd, het gordijn had zijn val gebroken, maar mem was heel slecht gevallen.” De moeder van Talma kon zich niet bewegen en had veel pijn. De schade: „Linkerheup aan gort, vele gekneusde ribben, hele pijnlijke onderrug.”

Volgens Talma werd het publiek van de tribune verwijderd. „Mem werd met de ambulance naar het ziekenhuis in Amersfoort gebracht; die van Hilversum zat vol. Heit en zus Martha gingen ook mee. De regisseur, presentator Philip Freriks, Floor, Jörgen, Aimée en andere De slimste mens medewerkers vroegen bezorgd of ik wel in staat was om nog mee te doen. Na even een frisse neus gehaald te hebben, kon de opname een uur later dan de bedoeling was, beginnen”

Revalideren

De moeder van Meindert Talma is de volgende dag met de ambulance naar het ziekenhuis in Drachten gereden. „Een dag later werd ze daar geopereerd en kreeg een volledige nieuwe heupprothese en een plaat met schroeven bij de heup.” Na een week in Nij Smellinghe kon ze terecht in revalidatiecentrum Berchhiem in Burgum. „Omdat ze de voet inmiddels weer voor vijftig procent kon gebruiken, is ze deze week, na 9 weken van huis geweest te zijn, eindelijk weer in Surhuisterveen.”

KRO-NCRV heeft aanpassingen gedaan aan de tribune van De slimste mens. „De tribune (van 1.20 meter hoog) en het studiodecor voldeden aan alle veiligheidsvoorschriften, desondanks hebben we de tribune na het incident aangepast. Om herhaling uit te sluiten hebben we o.a. een rugleuning en extra zijschotten toegevoegd aan de tribune”, laat een woordvoerster van de omroep desgevraagd weten aan het ANP.

„De studiomedewerkers hebben adequaat gehandeld en direct de hulpdiensten ingeschakeld. Wij zijn vanzelfsprekend geschrokken van dit voorval. Er is goed contact met de familie en ze maken het gelukkig naar omstandigheden goed. Wij wensen hen veel sterkte met het herstel.”

De uitzending is donderdagavond rond 20.30 uur te zien op NPO1.