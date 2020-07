Zanger Kasabian verlaat de band vanwege persoonlijke problemen

„Tom Meighan verlaat Kasabian met wederzijds goedkeuren. Hij heeft geworsteld met persoonlijke problemen die zijn gedrag geruime tijd hebben beïnvloed. Hij wil al zijn energie gaan besteden om zijn leven terug op de rails te krijgen. Dit is alles wat we hierover zeggen”, schrijft de band in de korte verklaring. Meighan zelf zei eerder tegen de Britse pers dat hij sinds 2016 worstelt met psychische problemen.

De band was met name in eigen land een grote act die op alle belangrijke festivals, waaronder dat in 2014 op Glastonbury, tot de hoofdacts behoorde. Ook speelde de band meermaals op Nederlandse festivalpodia, zoals Pinkpop en Lowlands.

De groep bracht tussen 2004 en 2017 in totaal zes studioalbums uit. In 2005 scoorde de band zijn enige top 40-hit in Nederland met Processed Beats. Vorige maand vertelde Meighan nog aan Britse media dat de band werkt aan het zevende album.