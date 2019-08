Woody Harrelson weer aan de drugs door Willie Nelson

Twee jaar lang wist Woody de drugs links te laten liggen en twee jaar lang probeerde Willie hem weer aan de wiet te krijgen. Dat is hem nu eindelijk gelukt. „Ik was gestopt. Bijna twee jaar. Ik heb niet gerookt of gevaped en toen kwam ik Willie tegen...”, vertelt Harrelson aan Bang Showbiz.

„Iedereen ziet Willie als zeer progressief en lief en dat is hij ook, maar hij heeft ook een kwade kant”, gaat hij verder. „Willie vond het al niets dat ik wilde stoppen en deed er alles aan om dat te voorkomen. Dan waren we aan het pokeren en gaf hij me een vaporizer. Als ik hem dan zei dat ik dat niet meer doe, deed hij alsof hij verbaasd was en dat niet wist. Iedere keer weer. Iedere keer!”

En ook in deze is het de aanhouder die wint. „Toen ik de pot had gewonnen, gaf Willie me de vaporizer aan. Ik was super blij, nam dat ding aan en inhaleerde diep. Willie keek me glimlachend aan en zei: ’Welkom thuis’.”

