Belgische koninklijke familie viert aangepaste nationale feestdag

Ook voor koning Filip en zijn gezin ziet de dag er anders uit dan normaal. Wel zijn een aantal elementen ondanks de beperkende coronamaatregelen behouden gebleven. Zo was het traditionele feestconcert al een paar dagen naar voren gehaald, gaf de koning maandag zijn toespraak en is er dinsdag het traditionele Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

In plaats van het defilé is er op het plein voor het Koninklijk Paleis nu een alternatieve samenkomst, waarbij de ’helden van de coronacrisis’ worden gehuldigd én aandacht wordt besteed aan de 75e verjaardag van de bevrijding. Op de tribune worden veel leden van de koninklijke familie verwacht.

Woon-zorgcentrum

Filip, zijn echtgenote Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore brengen dinsdag ook een bezoek aan een woon-zorgcentrum in Alken. Daar treffen ze bewoners en vrijwilligers. In Morlanwetz brengt het gezin een bezoek aan eenzelfde centrum.

Het festival in Brussel dat normaal gesproken plaatsvindt op 21 juli, is vervangen door optredens van grote artiesten zoals Selah Sue, Tourist LeMC en Adamo. De optredens worden gehouden in vijf verschillende steden en zijn online te volgen.