Astrid Joosten (64) eindelijk getrouwd

Het feest was ’op een mooie zondag in mei met familie en beste vrienden in Amsterdam’, laat Joosten weten aan Nouveau. Ze vindt het ’geweldig’ om op haar 63e de bruid te zijn. „Als je jong trouwt, ben je misschien heel verwachtingsvol met een portie naïviteit. In onze levensfase heb je van alles meegemaakt, je hebt bagage, mensenkennis, bent in balans. We weten dat dat dit geen gezellig avontuurtje voor een of twee jaar is.”

Joosten heeft zo’n vier jaar een relatie met Peters. De presentatrice was eerder meer dan twintig jaar getrouwd met Willem Ennes. Hij overleed in 2012 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.