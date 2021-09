Videoland werkt aan dramaserie over toeslagenaffaire

De serie wordt op dit moment ontwikkeld door de RTL Creative Unit in samenwerking met de Nederlandse producent Fiction Valley en het Spaanse La Claqueta. Fiction Valley werkte voor Videoland eerder aan de series Mocro Maffia en Lieve Mama. Ook Pieter Klein, de RTL Nieuws-journalist die de toeslagenaffaire mede aan het licht wist te brengen, werkt mee aan de dramaserie. Over wie de hoofdrollen zullen gaan spelen en vanaf wanneer de serie te zien is, heeft Videoland nog niets laten weten.

Videoland maakte dinsdag ook bekend te werken aan nog twee andere nieuwe dramaseries. Familiegeheimen is de verfilming van het gelijknamige, tweede boek van Astrid Holleeder en zal een vervolg zijn op de dramaserie Judas. De andere nieuwe reeks wordt Sleepers, een serie over jongens die naar de politieschool gestuurd worden met als doel later informatie te lekken aan de criminele bendes. De serie wordt ontwikkeld door acteur Robert de Hoog, die ook heeft getekend voor de hoofdrol.